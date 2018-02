Alckmin define novo secretário de Comunicação

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) convidou o jornalista Carlos Graieb para assumir a subsecretaria de Comunicação de São Paulo. O preenchimento do cargo, que estava vago há seis meses, é o primeiro movimento de uma série de mudanças no governo que deve ocorrer em fevereiro.

A subsecretaria estava sem um titular desde que o jornalista Márcio Aith deixou o Palácio dos Bandeirantes. O cargo é estratégico para as pretensões do tucano de “nacionalizar” seu nome em 2017 e abrir caminho para disputar o Palácio do Planalto na eleição de 2018.

A exemplo de Aith, Graieb também fez carreira na revista Veja, da qual foi redator-chefe. Ele assumirá oficialmente o cargo no dia 9 de janeiro.

Reforma. As mudanças previstas para fevereiro irão repor os quadros de segundo escalão que foram “cedidos” pelo governador ao prefeito eleito da capital, João Doria (PSDB), que é seu afilhado político.

Com o objetivo de aproximar a administração das duas máquinas, Doria convidou Wilson Polara, secretário adjunto da secretaria estadual de Saúde, para assumir a versão paulistana da pasta. Cid Torquato, segundo na hierarquia da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também deixará o cargo em janeiro para ser secretário municipal da área.

Outro caso é o do empresário Juan Quirós, que deixará a Invest SP, agência de fomento vinculada à pasta de Desenvolvimento Econômico, para presidir a SP Negócios.