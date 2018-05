Alckmin defende solução rápida para Saúde

Na opinião do governador, não há problema em determinar um porcentual específico dos recursos dos royalties do petróleo da camada pré-sal para a saúde. No entanto, alertou que a produção efetiva do pré-sal acontecerá só a médio e longo prazos. "Eu não vejo nenhum problema em usar os recursos do pré-sal (para a saúde). Só que estamos falando de 2018, 2019, porque o pré-sal vai ter uma produção mais forte daqui a vários anos", afirmou. O governador acha imprescindível que haja uma solução imediata para resolver os problemas da saúde do País. "Financiamento de saúde é importante porque hoje há um subfinanciamento da saúde, e isso é um fato grave."

O governador disse que São Paulo já investe os 12% que a Emenda 29 define e que a regulamentação da lei não comprometerá o orçamento do Estado. Alckmin também defendeu que municípios, Estados e a União "apertem os cintos" e destinem mais recursos à saúde pública.

Ao lado de executivos da Ambev, Alckmin rechaçou o aumento de impostos para bebidas e cigarros e disse ser contrário à criação de um novo imposto aos moldes da antiga Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). "Sou contra criar imposto novo", reforçou.

O governador esteve nesta manhã em um hipermercado Extra, do Grupo Pão de Açúcar, onde conheceu um novo sistema de venda de bebidas alcoolicas. O modelo apresentado hoje bloqueia a venda desses produtos no caixa, os quais só poderão ser liberados mediante apresentação do RG do comprador.