Alckmin defende Munhoz de suposto desvio de verba O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, voltou a defender hoje o presidente da Assembleia Legislativa, Barros Munhoz (PSDB), investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil por suposto desvio de R$ 3,1 milhões da prefeitura de Itapira, cidade que o deputado governou por três vezes. O caso corre sob segredo de justiça. "Barros Munhoz foi um bom prefeito de Itapira, prova é que ele teve uma das maiores votações do País em sua cidade natal," afirmou o governador, após participar da missa em memória do décimo aniversário de falecimento do ex-governador de São Paulo Mario Covas, no mosteiro de São Bento, região central de São Paulo.