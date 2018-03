Alckmin defende mudança de indexador da dívida O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), defendeu a mudança no indexador da dívida dos Estados para fazer este tema ficar de acordo com os parâmetros econômicos atuais do Brasil. "Com uma mudança macroeconômica do porte que o Brasil teve, evidente que (a dívida) deve estar sempre sendo atualizada", disse o tucano ao chegar à Câmara. "Precisamos mudar o indexador e a taxa de juros para ficarmos de acordo com o momento econômico", completou.