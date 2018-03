Alckmin defende modelo tucano para educação

Para rebater as críticas, Alckmin vem ressaltando, em suas entrevistas e discursos, os números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no Estado. São Paulo foi primeiro lugar da 5ª à 8ª séries e segundo da 1ª à 4ª séries. No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), contudo, apenas duas escolas públicas figuraram entre as 10 melhores no Estado - e só admitem alunos por vestibular.

"Eu sou favorável a concurso público e carreira, mérito e aumento", disse o tucano, em entrevista à Rádio Bandeirantes, na capital paulista. "Quem ultrapassar o benchmark recebe dois, três salários no fim do ano para a equipe, o que estimula o mérito e os resultados." Alckmin disse também que pretende expandir o número de escolas que funcionam em tempo integral no Estado. Hoje são cerca de 500. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.