Alckmin defende legalização dos bingos O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, disse hoje ser favorável ao funcionamento de bingos, desde que regulamentados pelo Congresso. "Os bingos não podem continuar funcionando da forma nebulosa que é hoje", afirmou, ao ser abordado sobre o assunto durante palestra no Congresso Brasileiro de Atividades do Turismo, realizado na Câmara. Alckmin ressaltou que, em São Paulo, há casa de bingo em cada quarteirão funcionando sob o respaldo de liminares. "É uma confusão com a polícia", completou. O candidato tucano fez o comentário um dia depois do encerramento da CPI dos Bingos que, ao contrário do que se previa, não aprovou nenhuma legislação para disciplinar essa prática de jogo no País. "É melhor ter uma boa regulamentação do que deixar como está. Hoje temos uma área totalmente cinzenta em termos de legislação e sou favorável aprovar uma boa regulamentação", concluiu Alckmin. Contra Levantamento da Secretaria de Pesquisa e Opinião Pública do Senado durante a CPI dos Bingos constatou uma grande resistência à legalização desse tipo de jogo. Apenas 19,3% dos entrevistados declararam-se a favor da legalização das casas de bingo e das máquinas caça-níqueis. Se o jogo fosse legalizado, apenas 15,2% disseram que freqüentariam os locais de aposta. Disseram-se indiferentes à legalização 30% dos entrevistados e 48,2% foram contra a idéia. O relator da CPI, senador Garibaldi Alves (PMDB-RN), havia incluiu no relatório final uma detalhada proposta de regulamentação dos bingos, mas a proposta foi rejeitada. A pesquisa foi feita, por telefone, com 1.072 entrevistados em 111 municípios dos 26 Estados e Distrito Federal. Foram ouvidos brasileiros de 16 anos ou mais, entre 16 e 25 de maio.