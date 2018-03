Alckmin defende Índio e contra-ataca investida petista

Assim como o candidato à Presidência, Alckmin disse ser "notória a ligação do PT com as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia)". "Isso é um fato", disse, após participar de encontro de sua coligação na zona norte de São Paulo, para então criticar a falta de apuração na quebra de sigilo fiscal do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge.

"Mas isso (a declaração de Índio) não deve deixar de lado uma coisa muito grave - aí é uma palavra, no outro caso foi uma ação - que é a violação do sigilo fiscal cometido dentro dos órgãos do governo, da Receita Federal, em relação ao vice-presidente do PSDB", afirmou. Alckmin classificou a ação dentro da Receita como uma "ameaça a toda a sociedade" e cobrou uma resposta do Planalto.