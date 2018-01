Alckmin defende debate sobre fusão PSDB-DEM-PPS

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), mostrou-se favorável ao debate para a fusão entre PSDB, DEM e PPS e destacou que este é um tema a ser discutido por essas legendas de oposição ao governo Dilma Rousseff. "Eu acho que é um tema a ser discutido", disse, após participar nesta quinta-feira, 28, de evento de divulgação da campanha de vacinação 2011, na capital paulista. Apesar da garantia de que "vê com bons olhos" a proposta, o governador ponderou que isso não precisa ser feito agora. "Isso não tem pressa, não precisa ser feito agora. Enfim, é uma discussão partidária."

O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso admitiu nesta semana que existe a possibilidade de fusão entre PSDB e DEM, mas destacou que as conversas ainda são "preliminares". O presidente nacional do DEM, senador Agripino Maia (RN), também considerou a hipótese de junção das siglas, mas disse que as conversas ainda são informais.

Nesta semana, o governador paulista fez um alerta sobre o papel da oposição no Brasil e destacou que o País não é vocacionado para ter um partido único. Indagado sobre a crise que atinge seu partido em São Paulo, Alckmin tergiversou: "(O PSDB) não está em crise. É natural esse procedimento que ocorre. As pessoas têm liberdade (de sair da legenda)."

Alckmin também foi evasivo quando perguntado sobre o papel do vice-governador Guilherme Afif Domingos, que foi afastado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para o DEM ser acomodado no governo estadual. "O doutor Afif fez um bom trabalho na pasta e combinei com ele que teremos atribuições relevantes e importantes para nos ajudar no governo", disse, sem informar quais seriam as novas funções de Afif.

O tucano evitou comentar as críticas feitas ao PSDB pelo ex-deputado estadual Ricardo Montoro. Em entrevista, o filho do ex-governador André Franco Montoro, um dos fundadores do PSDB, assumiu que cogita deixar a sigla e que teme pelo futuro da legenda. "Nenhum comentário", respondeu de forma lacônica.

Ao lado do secretário da Saúde, Giovanni Cerri, o governador visitou hoje o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. A visita teve como objetivo divulgar a campanha de vacinação anual, que teve início na última segunda-feira.

O governador, que é médico anestesista, vestiu um jaleco branco e vacinou idosos. Uma das idosas que recebeu a vacina do governador é candidata da oitava edição do Concurso Miss Centro de Referência do Idoso (CRI). A meta do governo estadual é vacinar este ano 5,5 milhões de pessoas contra a gripe.