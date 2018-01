Alckmin defende criação de conselho político do PSDB O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), mostrou-se favorável hoje à criação de um conselho político no PSDB, uma instância que seria formada por líderes da sigla, sem funções administrativas, para discutir a atuação do partido em esfera nacional. A iniciativa tem sido defendida, nos bastidores, pelo ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso, como uma maneira de pôr panos quentes em torno da disputa pela presidência nacional do PSDB.