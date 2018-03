Alckmin defende campanha 'mais barata'

SÃO PAULO - O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou na manhã desta quinta-feira, 28, que as campanhas eleitorais devem ser "mais baratas", indepentende de onde venha o finaciamento: público ou privado. No entanto, o tucano criticou que as possibilidade das disputas eleitorais serem financiadas com dinheiro público.

"Em vez de discutir se vai ser financiamento privado ou dinheiro público, o que precisa é tornar a campanha mais barata. Uma das questões é o marketing. Eu defendo que aquele minuto de televisão é uma mesa e um microfone. É caríssimo todo o artifício e que não colabora para a apuração do processo eleitoral, da escolha de canditado", disse Alckmin, durante uma coletiva de imprensa em que anunciou a construção de uma interligação entre o trecho leste do Rodoanel e cidades do Alto Tietê, na Grande São Paulo.

Eu não acho razoável colocar dinheiro público em 35 partidos com mais 26 a caminho. É um absurdo triplicar o dinheiro do fundo partidário, em um momento que está passando por grande restrição fiscal. E fazer a uma reforma política porque não tem sentido ter trinta e tantos partidos. São pequenas, ou melhor, médias empresas."

Nesta quarta-feira, 27, a Câmara aprovou com 330 votos a favor e outros 141 contra a permissão para que empresas doem dinheiro a partidos políticos e que apenas pessoas físicas façam o mesmo diretamente para os canditados. O PSDB de Alckmin deu 56 votos favoráveis, com apenas 1 contra.