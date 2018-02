Alckmin defende apuração de denúncia sobre cunhado O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), defendeu hoje a realização de uma "investigação absoluta" sobre o suposto esquema de doações para campanhas eleitorais em troca de contratos para fornecimento de merenda escolar no interior do Estado. Um dos cunhados do tucano, o empresário Paulo César Ribeiro, irmão da primeira-dama Lu Alckmin, é apontado pelo Ministério Público (MP) como lobista do esquema.