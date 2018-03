Alckmin defende Alves para presidência da Câmara

"Eu sempre defendo a proporcionalidade na mesa. Acho que a disputa política se faz no plenário, se faz no voto e nas posições políticas. A mesa deve retratar todos os partidos segundo a proporcionalidade da eleição e me parece natural que o PMDB, que é o maior partido (da Casa), tenha a presidência", disse.

Alves é tido como o favorito para a sucessão do petista Marco Maia (RS). Recentemente, o jornal Folha de S. Paulo publicou denúncia que envolve direcionamento de emendas parlamentares da autoria do deputado para a empresa de um ex-assessor. O parlamentar já afirmou que não é alvo das acusações e atribuiu ao "jogo pré-eleitoral" as denúncias.