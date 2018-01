Alckmin defende aliança de Serra com o PMDB O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou hoje que o pré-candidato do PSDB à presidência, ministro José Serra, está no caminho certo ao perseguir a aliança com o PMDB. ?Ele (Serra) está no caminho certo que é a conversa e que a aliança poderá ser ampla?, disse. O governador acredita que para governar o Brasil é preciso unir forças. Para ele, ainda há tempo para que as alianças se consolidem, já que a convenção tucana será realizada em junho, momento em que se oficializarão as candidaturas majoritárias e para o Legislativo. Alckmin elogiou a ação do presidente do PSDB, deputado José Aníbal, que mantém conversas com os presidentes do PMDB, Michel Temer, e do PFL, Jorge Bornhausen. ?O Zé Aníbal manteve o canal de conversas com os outros partidos da base?, disse o governador, que participou da missa em comemoração aos 448 anos da cidade de São Paulo, na igreja de José de Anchieta, no Pátio do Colégio, no centro.