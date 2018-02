Alckmin defende ajuste no orçamento para custear saúde O governador eleito de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), voltou hoje a engrossar o coro da oposição contra a recriação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), tributo cuja cobrança vem sendo defendida por alguns aliados do governo federal. O tucano alegou ocorrer atualmente no Brasil uma espécie de "subfinanciamento" na área de saúde e propôs que a solução para este impasse esteja na obtenção de recursos por meio de ajustes no Orçamento.