Alckmin dá a partido de Feliciano cargo em direitos humanos

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), concedeu ao PSC o segundo cargo mais importante da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania. Gilberto Nascimento Jr, filho do presidente estadual do partido, foi nomeado secretário-adjunto da pasta.

A secretaria é responsável pelas políticas de direitos humanos, como valorização de minorias e diversidade sexual. Esses temas também ficaram aos cuidados do PSC na Câmara dos Deputados até fevereiro deste ano, quando o partido presidiu a Comissão de Direitos Humanos, com o pastor e deputado Marco Feliciano. Ele foi nomeado à chefia do colegiado no ano passado, motivo que desencadeou uma série de protestos. Atualmente, a comissão está sob comando do PT.

O PSC ocupava a secretaria-adjunta do Desenvolvimento Metropolitano desde 2013, até que o governo extinguiu a pasta para cortar despesas. Para que conseguisse manter o partido no arco de alianças para sua campanha à reeleição, Alckmin decidiu acomodar o PSC na subchefia de Justiça e Defesa da Cidadania.

A titular da pasta é a procuradora de Justiça Eloísa Arruda.