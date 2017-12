Alckmin culpa governo por atraso na votação do Orçamento Ao comentar o atraso do Congresso na votação da proposta de Orçamento para este ano, o pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, atribuiu essa demora ao governo, que, segundo o ex-governador, não cumpre o compromisso de destinar recursos aos Estados exportadores para compensar as perdas deles com as exportações em função da Lei Kandir. O ex-governador comentou a pré-candidatura à Presidência do ex-presidente Itamar Franco pelo PMDB. "Nenhum problema. Esse é um assunto do PMDB. Se o PMDB se decidir por uma candidatura própria, vamos disputar, dentro da civilidade. Se não lançar candidato, o PSDB vai procurar o apoio do PMDB", disse Alckmin, que está na capital do Mato Grosso, onde participará do Agrishow Cerrado 2006. Alckmin afirmou também que seus compromissos são os de recuperar a capacidade de investimento do País e melhorar a qualidade do gasto público para o Brasil ter mais competitividade e para a economia crescer. "A qualidade dos gastos é muito ruim", afirmou.