Alckmin culpa governo federal por invasão da Câmara O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, afirmouque considera "extremamente graves" os fatos desta terça-feira na Câmara, invadida por manifestantes, e culpou o governo federal pelo ocorrido. Em uma referência ao militante Bruno Maranhão, líder do chamado Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST), Alckmin considerou "lamentável" o envolvimento, no episódio, de "um secretário nacional" do PT. Maranhão, que, segundo versão ainda não oficial, seria secretário nacional de Movimentos Populares do PT, foi preso ao final dos confrontos. Segundo Alckmin, a invasão do prédio da Câmara - com quebra de portas de vidro e confronto entre manifestantes e seguranças, com vários feridos - é "resultado da falta de autoridade do governo e da leniência do governo no cumprimento da lei. É resultado do estímulo do próprio governo federal a esses movimentos, inclusive do Presidente da República, que recebe líderes desse movimento." Exemplo O pré-candidato tucano acrescentou: "Toda a Nação se sentiu surpreendida e indignada pela violência com que os atos foram feitos e pela forma como foram feitos. Isso é contra o País, contra o patrimônio da Nação, é uma coisa absolutamente desrespeitosa, um acinte a toda a sociedade brasileira. "Isso é resultado da falta do governo federal de colocar, de maneira muito clara, uma posição de autoridade e de cumprimento da lei e de ir contra pessoas que agem à margem da lei. Mas o governo acaba estimulando esse tipo de comportamento e esse tipo de movimento. Claro, o PT não está dando bom exemplo." Alckmin fez as declarações na sede do PSDB, após encontro com o presidente do PFL, senador Jorge Bornhausen, com o coordenador de sua pré-campanha, senador Heráclito Fortes (PFL-PI) e com o pré-candidato a vice-presidente pela futura coligação PSDB-PFL, senador José Jorge (PFL-PE).