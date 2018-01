Alckmin critica proteção das fronteiras O ex-governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência da República Geraldo Alckmin (PSDB) criticou a política de proteção de fronteiras adotada pelo Governo Federal. Para o tucano, as Forças Armadas apenas "secam gelo". As declarações foram dadas em visita a Cascavel, a 500 km de Curitiba. De acordo com o pré-candidato, o Exército deveria apoiar a Polícia Federal na fiscalização das áreas de limite do Brasil. Segundo ele, é o que pode garantir mais segurança no combate ao tráfico de drogas e tráfico de armas. Para Alckmin, o Exército "só fica enxugando gelo aqui dentro". Em discurso para cerca de 300 simpatizantes do PSDB, reunidos na Associação Atlética Comercial, Alckmin garantiu que haverá segundo turno nas eleições deste ano. "O povo é sábio e ele vai levar para o segundo turno, para ter mais clareza, ter o contraditório e escolher melhor", acentuou.