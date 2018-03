Alckmin critica mecanismo para reajuste do mínimo O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), criticou hoje o mecanismo de reajuste do salário mínimo. De acordo com ele, o aumento baseado na inflação do ano anterior mais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes ocorre de forma defasada. "Eu acho que esse cálculo precisaria ser mais próximo do retrato atual. Como está, fica muito longe", disse, em visita nesta manhã ao Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, no Belém, zona leste da capital paulista.