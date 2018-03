Alckmin cria secretaria para divulgar e acompanhar obras

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), criou um novo gabinete com status de secretaria para acompanhar e divulgar os projetos estratégicos de sua administração. O tucano pretende turbinar as realizações de seu mandato para fortalecer a corrida por sua reeleição, em 2014.

Alckmin nomeou para a nova pasta o coordenador de sua campanha presidencial de 2006, João Carlos Meirelles. Ele será o responsável pela nova Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos, que foi criada em um decreto publicado no Diário Oficial do Estado no último sábado, 19. A pasta será subordinada diretamente ao gabinete do governador.

A assessoria especial terá uma estrutura responsável por ações de comunicação, pelo acompanhamento de obras e pela elaboração da agenda do governador. O novo secretário também vai coordenar "as atividades e os trabalhos essenciais à execução do Plano de Governo" e formular pronunciamentos do governador.

Parte das ações eram realizadas por outros assessores especiais do governador, mas Alckmin decidiu atribuir novas responsabilidades à nova estrutura e conferir "prerrogativas de secretário" a Meirelles.

A criação da nova pasta acompanha a tentativa de Alckmin de acelerar a execução de projetos do governo paulista e, principalmente, divulgar as realizações de sua gestão. A assessoria especial deve criar uma estratégia para levar o governador e seus secretários a eventos que marquem o início de obras públicas e a inauguração de projetos concluídos.

O núcleo político do Palácio dos Bandeirantes tem demonstrado preocupação com a falta de "marcas" fortes na administração tucana. Nas últimas semanas, o governador chegou a cobrar de seus secretários uma ação de comunicação mais eficaz sobre as ações de seu mandato.

A equipe do governo enfrenta atrasos em uma série de projetos que deveriam ser apresentados como vitrines de Alckmin na campanha à reeleição. O governador já admitiu, por exemplo, que o trecho Norte do Rodoanel, que deveria estar pronto em 2014, só deve ser concluído em 2016.