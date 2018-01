Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao comparecer a almoço de homenagem a Mario Covas, o governador reeleito de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), comentou o fato de o nome do político ter aparecido em planilhas apreendidas pela Polícia Federal na sede da Camargo Corrêa, com suposto envolvimento do ex-governador em acordos com a construtora.

"Conheci o Mario Covas e convivi com ele anos e anos, é uma das pessoas mais corretas que já conheci. Ele não está aqui para se defender, nós vamos defendê-lo", afirmou. "E o que ele gostaria é investigação, esclarecimento até para clarear as coisas, separar o joio do trigo."

Alckmin é um dos poucos tucanos de peso a comparecer ao almoço que celebra 20 anos da eleição de Mario Covas.