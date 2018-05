Alckmin convoca militantes para semana decisiva O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, Geraldo Alckmin, promoveu uma carreata pelas ruas centrais da cidade ontem. Em cima de um trio elétrico, na frente do Parque Ibirapuera, já na zona sul, convocou a militância para a "semana decisiva" e atacou Marta Suplicy. "Há um sentimento contra o PT na cidade", disse. Em sua chegada ao local, uma frase do locutor resumia o espírito do evento: "Geraldo é do bem, não é do DEM. Não confunda". O subprefeito licenciado da Cidade Ademar, Beto Mendes, contestou acusação da campanha de Alckmin de que estaria enviando cartas, assinadas também pelo vereador tucano Gilberto Natalini, pedindo votos para o prefeito Gilberto Kassab.