Alckmin convida filha de Quércia para coordenadoria

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), confirmou nesta quinta-feira, 24, o convite à filha do ex-governador Orestes Quércia, Andréia (PMDB), para assumir o comando da Coordenadoria de Programas para a Juventude, órgão que integra a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.

Após evento, na capital paulista, o governador negou, contudo, que a indicação seja um prêmio de compensação pelo apoio da sigla nas eleições do ano passado. "Não tem nenhuma compensação, é um convite para a Andréia Quércia trabalhar conosco na Coordenadoria da Juventude. Ela é do PMDB", disse o governador. Caso aceite o convite, Andréia irá substituir a antiga titular Mariana Montoro Jens, cuja exoneração foi divulgada ontem.

Na avaliação de lideranças tucanas, além de contemplar o aliado, a indicação tenta apaziguar a relação regional entre PSDB e PMDB, estremecida após a morte de Quércia. A saída do ex-governador do cenário político permitiu a ascensão do grupo aliado ao vice-presidente da República, Michel Temer, o que levou o governo estadual a aguardar uma melhor definição do PMDB-SP antes de contemplá-lo com cargos na administração estadual. A demora por parte do governo paulista levou o PMDB a desistir das negociações por cargos no primeiro escalão, como revelou o Radar Político nesta quarta-feira, 23.

CPTM

O governador entregou nesta quinta, no centro de São Paulo, três novos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Com as novas unidades, o total de veículos entregues chega a 43. O governador prometeu que, até 2012, serão entregues mais 62 veículos, completando um total de 105 unidades adquiridas pelo governo estadual.