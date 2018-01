Alckmin convence MST a evitar confronto O governador do Estado, Geraldo Alckmin, conversou por telefone com o líder do MST, José Rainha Júnior, e convenceu-o a não entrar em confronto com o prefeito de Presidente Prudente, Agripino Lima (PTB). Lima comanda um bloqueio na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), na divisa de Pirapozinho com Presidente Prudente. Ele quer impedir a entrada na cidade da Marcha pela Paz e Pela Reforma Agrária organizada pelo MST. Rainha foi convencido a suspender temporariamente a marcha, composta por cerca de mil pessoas, entre elas assentados, sem-terra e crianças, enquanto aguarda a chegada do coordenador do Itesp (Instituto de Terras do Estado), Orlando Villas-Boas. Segundo ele, o governador também propôs um encontro nos próximos dias, no Palácio dos Bandeirantes, com lideranças do movimento.