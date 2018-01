Alckmin confirma saída de secretário de Agricultura

"O secretário João Sampaio nos comunicou que, por razões particulares e da atividade dele como homem da agricultura e do agronegócio, deverá sair", disse, após cerimônia de inauguração da Estação Butantã da Linha-4 Amarela da Companhia do Metropolitana de São Paulo (Metrô).

Após o evento, Alckmin disse que ainda não tem um substituto para o cargo, uma vez que Sampaio deve permanecer à frente da secretaria até o final de abril. "Ele deve ficar mais uns 30 dias. Então vamos ver isso até o final do próximo mês." O secretário ocupa o posto desde as administrações José Serra (PSDB) e Alberto Goldman (PSDB) e foi mantido no cargo por Alckmin.

O governador não informou se para o lugar de Sampaio será escalado um nome técnico ou político. Com a saída do vice-governador, Guilherme Afif Domingos, do DEM, a sigla tem reivindicado espaço na administração estadual. Outro interessado em fazer parte do primeiro escalão é o PMDB, que ficou de fora da partilha dos cargos. Além de Alckmin, participaram do evento de hoje Goldman e Serra, que não quis falar com a imprensa.