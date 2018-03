Alckmin confirma que deixará cargo na quinta-feira

Na pesquisa de intenções de voto do Datafolha divulgada hoje, Alckmin aparece com 53%, seguido pelo senador Aloizio Mercadante, com 13%. No cenário contra Eduardo Suplicy, Alckmin tem 49% e o petista, 19%. Questionado contra quem preferia concorrer, o ex-governador respondeu: "Adversário não se escolhe. O povo é quem escolhe, não os candidatos."

Antes de deixar a secretaria, Alckmin inaugura hoje, no início da tarde, uma Escola Técnica Estadual (Etec) em Paraisópolis e assina amanhã a criação de um Parque Tecnológico em Santo André, no ABC paulista. Apesar do ânimo ao responder sobre a sucessão estadual, Alckmin destacou que só será efetivamente candidato depois que Serra for anunciado presidenciável pelo PSDB. "O lançamento da pré-candidatura de Serra é no dia 10, em seguida define-se a questão estadual."

Alckmin descartou problemas internos no PSDB na disputa para sua candidatura ao governo do Estado. "O PSDB está unido." O ex-governador disse ainda que os tucanos não temem que falte tempo no horário eleitoral gratuito de televisão para Serra. "O PT pode ter um pouco mais, mas Serra terá tempo suficiente."