Alckmin comemora financiamentos de R$ 6 bi para SP

"Eu sempre defendo que campanha deva ser curta, senão você diminui o governo", comentou ele, evitando falar da sua preocupação com a antecipação do debate eleitoral. "Um ano pra eleição é um século. Um ano e meio é um século e meio", disse, rindo, evitando comentar a frase da presidente Dilma que admitiu que, "em campanha, podemos fazer o diabo". Para ele, a frase usada pela presidente Dilma "foi uma força de expressão".

Alckmin insistiu que preferia falar de saneamento básico e alertou que o governo de São Paulo não estava recebendo nenhum recurso do Orçamento Geral da União, em uma tentativa de mostrar que o governo federal - apesar de alardear a distribuição de R$ 33 bilhões -, no caso de São Paulo, nada era simplesmente dado, "tudo é empréstimo". Em seguida, no entanto, reconheceu: "Mas o financiamento é muito bem-vindo, ainda mais que São Paulo, que devia 2,2 vezes a receita corrente líquida, baixou essa proporção para 1,4 e a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que o máximo são dois. Portanto, temos um grande espaço fiscal para investimento e financiamentos".

Nesta quarta-feira a presidente Dilma se reuniu com governadores e prefeitos no Palácio do Planalto para tratar de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) nas áreas de saneamento, pavimentação e mobilidade urbana.