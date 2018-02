Alckmin comemora decisão de ministra sobre royalties O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), comemorou a decisão da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu a eficácia da lei dos royalties do petróleo até o julgamento do mérito pela Suprema Corte. A declaração foi dada na manhã de hoje ao chegar no Senado Federal para um audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) sobre ICMS. "A decisão é correta no sentido de manter o equilíbrio federativo. (A lei) Geraria rigidez nos recursos já previstos", destacou Alckmin ao ser questionado sobre a decisão de ontem à noite.