Sobre a definição do vice em sua chapa, Alckmin reforçou que será do PSB, "com B de bola", afirmou, para evitar confusões com o PSD de Gilberto Kassab que também pleiteou a posição. Perguntado se o vice seria o presidente do PSB-SP, Márcio França, disse apenas que o nome de França é um "ótimo nome".