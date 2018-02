Alckmin cita frases de discurso célebre de Ulysses Emoldurado por um cartaz do candidato a vereador Cabra Bom (PTB) e acompanhado do também candidato a vereador Sérgio Mallandro (PTB), o tucano Geraldo Alckmin (PSDB), que disputa a Prefeitura de São Paulo, realizou ontem uma caminhada pelo centro da cidade. E realizou um minicomício na Praça do Patriarca, bem ao pé do prédio da Prefeitura, hoje ocupada pelo adversário Gilberto Kassab (DEM). Em sua fala, usou pelo menos duas frases do célebre discurso com que o então anticandidato Ulysses Guimarães, do MDB, lançou-se à disputa da Presidência no colégio eleitoral da ditadura. "A caravela está partindo com as velas cheias de esperança, rumo ao dia 5 de outubro", bradou o tucano. "Alvíssaras, meu povo, vamos no rumo da vitória." Na convenção do MDB em 1973, Ulysses disse: "A caravela vai partir. As velas estão pandas de sonho, aladas de esperança. Posto hoje no alto da gávea, espero em Deus que breve possa gritar ao povo brasileiro: alvíssaras, capitão. Terra à vista." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.