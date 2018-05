Alckmin: 'Chegou o tempo da honestidade e do trabalho'

Segundo o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, o partido tem a intenção de indicar o vice na chapa de Serra ao Palácio do Planalto em troca do apoio. O nome favorito do PTB para a posição é o do tesoureiro nacional da legenda, Benito Gama (BA). Embora tenha deixado claro o desejo, Jefferson afirmou que não se oporia caso o PSDB confirme um nome do DEM para o cargo de vice. A definição do companheiro de chapa de Serra deve sair somente após a convenção nacional do DEM.

Jefferson rompeu com o governo Lula após ter denunciado o chamado esquema do mensalão. O ex-deputado, que teve o mandato cassado em 2005, é um dos réus no processo sobre o mensalão que tramita no Supremo Tribunal Federal. A presença de Serra é esperada na convenção de hoje do PTB.

Havia uma divisão no PTB em relação ao apoio à candidatura de José Serra. Capitaneada pelo líder da legenda na Câmara, deputado Jovair Arantes (GO), uma ala petebista defendia o apoio à candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff. Ontem, Arantes foi ao início da convenção do partido e afirmou que retirou a proposta, aceitando o apoio a Serra.