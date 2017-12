Alckmin chega a Rio Verde, em Goiás O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSDB à Presidência da República, chegou hoje a Rio Verde, interior de Goiás, onde foi recebido por centenas de correligionários do PSDB e produtores rurais da região, que é rica no agribusiness. O tucano foi saudado como presidente e fará uma palestra em uma feira de agronegócios. Uma das principais reclamações dos agricultores da região é a sobrevalorização do Real. Segundo ele, a sobrevalorização está atrapalhando os negócios do setor.