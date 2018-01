Alckmin chama presidente do PSDB paulista para comandar Transportes

Atualizado às 21h10.

Faltando apenas dois dias para a sua posse, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) definiu nesta segunda-feira, 29, que o deputado federal Duarte Nogueira, presidente do diretório tucano paulista, assumirá em janeiro o comando da Secretaria de Logística e Transporte. O número na hierarquia partidária do Estado terá sob seu comando algumas das principais vitrines do governo.

Estarão subordinadas a ele a Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S/A, estatal responsável pelas obras do trecho norte do Rodoanel e a conclusão da duplicação da Rodovia dos Tamoios,além do o túnel que ligará até 2018 os municípios de Santos e Guarujá, no litoral do Estado, ambas estão com cronograma atrasado.

Duarte também terá sob seu guarda chuva o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), responsável pela manutenção e ampliação das rodovias não privatizadas.

A avaliação dos tucanos é que a escolha blinda a pasta, considerada nevrálgica para projetar Alckmin nacionalmente, da influência de partidos aliados, além de fortalecer o núcleo político do Palácio dos Bandeirantes. Os tucanos paulistas já admitem abertamente que o governador disputará a vaga de candidato ao Palácio do Planalto em 2018.

"Ele é o principal quadro do partido e assumirá algumas das tarefas mais importantes do segundo mandato", avalia Felipe Sigollo, integrante da direção executiva do PSDB paulista.

Reservadamente, os tucanos avaliam que Duarte é um dos nomes cotados para a sucessão de Alckmin em 2018.

Além de Nogueira, o governador definiu nesta segunda-feira mais dois nomes de seu novo secretariado. Indicado pelo DEM, Nelson Baeta assumirá a Secretaria de Habitação, Já o Turismo, que estava na cota do PSB, passará para a do PV, que indicou o deputado federal Roberto de Lucena.

O governador deve definir nesta terça-feira o nome da pasta do Planejamento, que deve continuar na cota do PSDB, e outras seis que não tem titular definido: Administração Penitenciária, Cultura, Pessoa com Deficiência, Meio Ambiente, Educação e Energia.

O governador optou por anunciar de forma fatiada seu novo secretariado e começou as mudanças contemplando os partidos que compõem sua base aliada na Assembleia Legislativa e que fizeram parte da coligação que o reelegeu em primeiro turno.

As trocas foram pontuais e as siglas aliadas ocuparão cargos fora do chamado núcleo duro do Palácio dos Bandeirantes.

O PTB trocou o Esporte, que ficou com o PRB, pela Justiça,que era ocupada por uma "técnica', Eloisa Arruda. Já o PSB foi "promovido": deixará o Turismo, que passa para o PV, e assumirá o Desenvolvimento Econômico, que era do DEM.

A pasta da Agricultura, que era ocupada por um quadro técnico, a engenheira agrônoma Mônika Bergamaschi, passou para a cota política e ficará com o PPS. Já o PSDB controlará os cargos chave: Casa Civil e Secretaria de Governo.