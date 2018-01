Alckmin assiste ao jogo no Diretório Estadual do PSDB em SP O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, assiste ao jogo do Brasil no Diretório Estadual da legenda, na capital paulista, acompanhado de lideranças tucanas do Estado, com o presidente do diretório local, Sidney Beraldo, e a esposa, Dona Lu Alckmin. Já o candidato ao governo do Estado, José Serra, preferiu assistir à partida em sua própria residência.