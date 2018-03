Alckmin articula para controlar PSDB em São Paulo

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin (PSDB) já articula para emplacar nomes de sua confiança no controle da máquina partidária do PSDB em São Paulo. Para o diretório municipal do partido, que dará as cartas na eleição de 2012, o governador quer no comando o secretário de Gestão Pública, Julio Semeghini. Na direção do estadual, Alckmin apoia a candidatura do deputado estadual Pedro Tobias, que assumiria no lugar do deputado federal Mendes Thame, que presidiu a legenda com o aval de José Serra.

Aliados do ex-governador correm por fora para tentar lançar o senador Aloysio Nunes Ferreira para o diretório estadual. Nunes Ferreira, no entanto, resiste à ideia. Disse a tucanos que pretende ficar focado na ação parlamentar do Congresso.

A eleição do novo diretório estadual será em abril. A do municipal, em março.