Alckmin apoia crítica à investigação do cartel de trens O governador paulista, Geraldo Alckmin, endossou a crítica feita por seu partido contra a condução das investigações a respeito do cartel de trens no Estado de São Paulo, falando em "mentira e falsidade" e questionando o trabalho de investigação da Polícia Federal feita no momento da prisão dos petistas condenados no processo do mensalão. "Entendo que esse trabalho precisa ser feito de forma colaborativa e de forma séria, não querendo, no momento de mensalão, misturar as coisas com objetivo nitidamente político", criticou. "Nós somos os maiores interessados (na verdade), agora não é possível conduzir um processo dessa forma", disse Alckmin.