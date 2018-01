Alckmin anuncia saída de sete secretários O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB-SP), anunciou hoje que sete secretários de Estado deixarão os seus cargos no próximo dia 22 de janeiro para concorrerem às eleições deste ano, antes portanto do prazo máximo estabelecido pela legislação eleitoral para a desincompatibilização, que é 5 de abril. A decisão foi tomada durante reunião com todo o secretariado, realizada durante toda a manhã de hoje no Palácio dos Bandeirantes. Segundo o governador, os secretários Ricardo Trípoli (Meio Ambiente), Marcos Mendonça (Cultura) e João Caramez (Casa Civil) buscarão a reeleição como deputados estaduais. O secretário Antônio Carlos Mendes Thame (Recursos Hídricos) tentará reeleger-se deputado federal. Além deles, deixarão as respectivas Secretarias André Franco Montoro Filho (Planejamento), Marco Vinício Petrelluzzi (Segurança) e Walter Barelli (Trabalho) para concorrerem a uma vaga na Câmara dos Deputados. Alckmin disse que ainda não tem nomes definidos para substituir os secretários. O governador ressaltou que a iniciativa de antecipar a desincompatibilização partiu dos próprios secretários. Segundo Alckmin, os sete secretários o procuraram em dezembro para colocar os cargos à disposição para que este começasse o ano com a substituição. "Até porque, pela lei de responsabilidade fiscal, ter um secretário meio ano e outro por um semestre não é uma coisa interessante", disse o governador. Sobre a sua própria permanência ou não no cargo, na sua candidatura ao governo de São Paulo, Alckmin disse que "essa decisão deverá ocorrer no momento da convenção do partido, que deverá ser realizada em junho deste ano". "Concorrer a cargo majoritário não é uma questão de decisão pessoal e, sim, coletiva, o que deverá ocorrer na convenção", acrescentou. Questionado sobre a moção que o PSDB deverá fazer pedindo que permaneça no cargo, Alckmin respondeu que "isso somente poderá ser discutido no dia que for definido o candidato a governador".