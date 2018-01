Alckmin anuncia retorno de Edson Aparecido à Casa Civil

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin anuncia na tarde desta sexta-feira, 19, o retorno de Edson Aparecido para a Casa Civil. Aparecido se afastou do cargo no começo do ano para coordenar a campanha do tucano à reeleição.

Ele volta ao cargo que atualmente é ocupado por Saulo de Castro, que a partir de janeiro assumirá o comando a recriada secretaria de Governo. A decisão foi tomada na manhã desta sexta-feira, após reunião do governador com Aparecido, no Palácio dos Bandeirantes, zona sul da capital paulista.

Aparecido é um dos principais articulares políticos do governador. Ele retorna à pasta no mandato que servirá para fortalecer a pré-candidatura de Alckmin à Presidência em 2018.

É a sexta troca de secretário anunciada por Alckmin nas últimas duas semanas. A partir da semana que vem, o tucano passa a acomodar os partidos aliados nas secretarias que sobraram. O governador deve se encontrar neste final de semana com o deputado Rodrigo Garcia (DEM).

Até agora, Alckmin realizou trocas nas secretarias de Recursos Hídricos, Desenvolvimento Econômico e Segurança Pública, além de ter criado a pasta de Governo e extinto a de Gestão Pública.