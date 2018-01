Alckmin anuncia novo secretariado semana que vem Os nomes dos seis secretários do Estado que deverão assumir as pastas, a partir do próximo dia 22, serão divulgados no início da próxima semana. A informação foi dada esta tarde por Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, durante a confirmação de Saulo de Castro Abreu Filho para a secretaria de Segurança Pública. "No final de semana irei refletir sobre o assunto e devo tirar o período para fazer consultas", afirmou Alckmin. Ele não quis adiantar os possíveis nomes para os cargos e disse que as hipóteses têm aparecido nos jornais nos últimos dias são reflexos da visibilidades e do reconhecimento do trabalho de alguns profissionais. Os sete secretários que vão se afastar das pastas que comandam vão concorrer a cargos públicos. De acordo com a lei, este afastamento deve ser feito pelo menos seis meses antes das eleições. "Resolvemos adiantar a transição para o próximo dia 22 porque assim os novos secretários terão um ano para realizar o trabalho, continuar o programa do governo e até mesmo agrupar novos projetos", considerou Alckmin.