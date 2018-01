Alckmin anuncia ex-desembargador do TJ para a Justiça

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin anunciou nesta sexta-feira, 26, o ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) Aloisio de Toledo César para a Secretaria de Justiça. Ele assume a pasta a partir de janeiro de 2015 no lugar da atual secretaria, a procuradora Eloisa de Sousa Arruda, no posto desde 2011.

O nome foi levado ao governador Geraldo Alckmin em reunião do presidente estadual do PTB, deputado Campos Machado, com o governador na tarde desta sexta, no Palácio dos Bandeirantes.

No desenho da nova equipe de governo de Alckmin, o PTB ficará responsável pela Justiça. O partido foi deslocado do comando da Secretaria de Esportes, agora sob controle do PRB.

Pessoas próximas ao governador afirmam que o ex-desembargador "é um bom nome" para assumir a pasta no ano que vem.

Mesmo aposentado, César vinha exercendo a função de desembargador coordenador do Tribunal de Justiça na região de Presidente Prudente, com mandato até 31 de dezembro.

Ainda quando cursava a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), ele começou a trabalhar como repórter do Estado, atividade que exerceu até 1988. Nos últimos cinco anos de sua carreira como jornalista, escrevia comentários para a página dois do Estado, assinando com as iniciais - ATC.

Atualmente, César é colaborador do jornal e escreve artigos que são publicados na página 2. Depois de deixar o jornalismo, foi juiz de direito do Primeiro Tribunal de Alçada, sendo promovido a desembargador em 2007. Integrou também o Órgão Especial do Tribunal de Justiça, composto pelos 25 desembargadores mais antigos.

Além de César, Alckmin confirmou outros quatro nomes para o primeiro escalão do novo mandato. O tucano anunciou os deputados Arnaldo Jardim (PPS) para a pasta da Agricultura; João Dado (SDD) para a secretaria de Empregos e Relações de Trabalho; o deputado federal eleito Floriano Pesaro (PSDB) para o Desenvolvimento Social e, por fim, o vereador Jean Madeira (PRB) para a secretaria de Esporte.