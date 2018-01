Alckmin anuncia dois novos secretários O governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP), anunciou hoje os dois nomes que faltavam para compor o novo secretariado: Fernando Leça, atual presidente do Sebrae, assume a Secretaria de Trabalho, e o adjunto Antonio Carlos Luque, assume o cargo do titular na Secretaria do Planejamento. Deixam o governo, respectivamente, Walter Barelli e Franco Montoro Filho. Os dois vão disputar as eleições. O secretário da Cultura, Marcos Mendonça, desistiu de tentar a reeleição (Assembléia Legislativa) e deve permanecer no cargo. O novo secretariado do governo paulista assume hoje. Saulo de Castro assume no lugar de Marco Vinício Petrelluzzi (Segurança), José Goldemberg substitui Ricardo Tripolli (Meio Ambiente), Rubens Lara ocupa o cargo de João Caramez (Casa Civil) e Dalmo Nogueira no lugar de Antonio Angarita (Governo). O secretário Mendes Thame deixa a pasta de Recursos Hídricos que será incorporada a de Energia, mantendo no cargo o titular desta última, Mauro Arce. Participam da solenidade, no Palácio dos Bandeirantes, diversas autoridades e políticos, entre eles o ministro do Desenvolvimento, Sérgio Amaral e o senador Romeu Tuma (PFL).