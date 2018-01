Alckmin altera agenda para ir ao velório de Dante em Cuiabá O candidato da coligação PSDB-PFL à Presidência da República, Geraldo Alckmin, alterou sua agenda, hoje, para ir ao velório do ex-governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira, em Cuiabá. A viagem a Barreiras (BA) está confirmada, mas a previsão é de que Alckmin deverá chegar à cidade um pouco mais tarde. Em Barreiras, o candidato tucano se encontrará com o governador Paulo Souto (PFL), e com o prefeito Saulo Pedrosa (PSDB). Na agenda de campanha estão previstos ainda encontros com lideranças locais, prefeitos e representantes do setor produtivo da região. Nota O tucano divulgou nesta manhã uma nota sobre o falecimento do ex-governador. O candidato ressaltou a participação de Dante de Oliveira no processo de redemocratização do Brasil, "tanto que a emenda que propunha eleições diretas para presidente da República ficou conhecida como emenda Dante de Oliveira". Destacou, também, a perda que significou sua morte no cenário político brasileiro: "O Brasil perdeu um grande homem público."