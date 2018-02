Alckmin afirma que Serra deve sair candidato em 2014

"Acho que é natural que ele seja candidato, que ele participe do processo eleitoral", disse Alckmin sem, no entanto, dizer a que cargo Serra poderia se candidatar. "Ao que ele vai ser candidato, acho que é o momento que vai dizer e sua disposição também".

Indagado se o seu correligionário poderia pleitear a candidatura ao Palácio do Planalto pela terceira vez, Alckmin desconversou. "Isso é uma decisão coletiva (do partido). Tudo isso é para o ano que vem", afirmou.

Alckmin confirmou também a mudança no seu secretariado que vai abrigar o PRB, partido do ex-deputado federal Celso Russomanno, com a nomeação de Rogério Hamamna na Secretaria de Desenvolvimento Social. De acordo com o governador, trata-se de um "remanejamento" do seu secretariado que ainda não terminou. "Estamos fazendo, e ainda não está fechado, um remanejamento dentro do governo", disse Alckmin.

O atual secretario, Rodrigo Garcia (DEM), deve assumir alguma pasta relacionada a assistência social, disse o governador. "O Rodrigo Garcia, que fez um belíssimo trabalho, deve ir para outra área do governo, e é provável sim que ele assuma uma Secretaria da área social", afirmou.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aumento na passagem

O governador afirmou que o governo do Estado irá continuar subsidiando a ampliação das operações dos trens e metrôs, mesmo com o aumento na passagem para R$ 3,20. "A passagem de trem e metrô, ela cobre a manutenção, a operação. O orçamento paulista cobre a gratuidade dos idosos, desempregados, todos os descontos, e o investimento é do governo", disse.