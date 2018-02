Alckmin afirma acreditar em 'virada' de Aécio

Alckmin lembrou da campanha a governador de Mário Covas, que conseguiu reverter as intenções de voto e se reelegeu governador de São Paulo. "As grande viradas sempre acontecem só no final. Mário Covas, quando esteve aqui neste mesmo lugar, só passou para primeiro lugar a quatro dias do dia das eleições. Ele estava em último, passou os outros candidatos e ganhou a eleição com 2 milhões de votos'', comentou o governador.

O evento, que reuniu as principais lideranças do PSDB - o candidato a presidente Aécio Neves, o vice Aloysio Nunes, Alckmin e candidato a senador José Serra - ocorreu um dia depois da divulgação da pesquisa do Datafolha, que aponta a queda de cinco pontos de Aécio, colocando-o em terceiro lugar, atrás de Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PSB), empatadas com 34%.

Alckmin passou a maior parte do seu discurso, de cerca de 20 minutos, falando das ações de seu governo para melhorar a qualidade de vida dos paulistas e pediu mais votos para Rodrigo Garcia - candidato a deputado federal que organizou o evento - do que para Aécio Neves.

Alckmin e Aécio poucas vezes se abraçaram sorrindo. Os dois, que chegaram juntos ao clube, saíram separados; Aécio primeiro, Alckmin em seguida.

O ex-governador José Serra chegou a atrasado ao evento e começou a discursar depois que Alckmin e Aécio já tinham se retirado. Muitas pessoas foram embora antes que seu discurso terminasse.