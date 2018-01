Alckmin admite que, se eleito, terá de manter a CPMF O candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, admitiu ontem à noite que, se eleito, terá de manter a CPMF, mas alertou que o simples debate sobre a renovação desse tributo, que expira em 2007, vai gerar pressões de diversos setores, como as prefeituras e governos estaduais, que desejam arrecadar mais com aumento de impostos. "É possível acabar com a CPMF e abrir mão de R$ 30 bilhões?", perguntou o candidato para uma platéia de empresários e líderes políticos que foram assistir à sua palestra na Associação Comercial e Industrial de Goiás. "Vamos ter de ter os pés no chão e cortar gastos. Precisamos ter um mutirão e dizer que o Brasil não pode mais continuar desse jeito", pregou em seguida, ao enfatizar sua preocupação com a situação fiscal em 2007. "Vamos ter um ano ainda mais difícil", previu. O candidato tucano advertiu para a necessidade de "fechar todas as torneiras". "Não há governo ético se ele não é eficiente. Se não pusermos o dedo na ferida e melhorarmos a qualidade do gasto público vamos ter um grave problema fiscal. Estamos vivendo um momento de muitos gastos, e isso vai ter conseqüência séria no próximo ano", afirmou. Em discursos e palestras, Alckmin tem insistido que não pretende, na campanha, falar do passado nem ficar discutindo o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas sim debater o futuro do País. "Precisamos enfrentar o problema fiscal para crescer. Enquanto não colocarmos isso na cabeça não vamos resolver outros problemas", disse. "O brasileiro trabalha de janeiro até maio para sustentar o governo que vem todo o ano cortando investimentos". O candidato tucano sinalizou que pretende fazer o inverso do atual governo, ou seja, promover a redução de gastos correntes e de impostos e aumentar investimentos. "Como a política fiscal é ruim, a política monetária tem de ser muito dura para não ter inflação. Aí a taxa de juros é a maior do mundo", observou. Na palestra aos empresários, Geraldo Alckmin acabou reunindo na mesma platéia políticos rivais do PSDB e PFL, dando a dimensão da dificuldade de seu palanque em Goiás. Atrás do governador Alcides Rodrigues, do PP, candidato à reeleição, e do ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, sentaram-se o senador Demóstenes Torres (PFL), também candidato ao governo estadual, e o deputado Ronaldo Caiado (PFL). Eles não se falaram. Isolado no outro lado estava o deputado Wilmar Rocha, que queria compor-se com o PSDB e foi obrigado a se afastar da executiva do PFL. Em meio a esse clima, o deputado Ronaldo Caiado aproveitou para provocar a senadora Lúcia Vânia (PSDB). "O outro palanque de Alckmin é híbrido, pois tem até o PL que apóia a reeleição de Lula", cutucou, numa referência ao apoio que o deputado Sandro Mabel (PL) está dando ao candidato de Perillo em Goiás. "Alckmin vai se sentir mais à vontade e menos constrangido em nosso palanque", brincou. Alckmin, no entanto, preferiu não entrar na conversa dos goianos.