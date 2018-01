Alckmin acusa Lula de desrespeitar a lei O pré-candidato à presidência da República Geraldo Alckmin (PSDB) disse neste domingo, 4, em Guanambi, sudoeste da Bahia, onde está em campanha política, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não respeita a lei e vai usar todas as armas possíveis para tentar a reeleição. "Ele já voou 74 mil quilômetros de Airbus com Boeing atrás e dois helicópteros Puma fazendo campanha", disse, achando que junto com a "farra publicitária" que estaria sendo feita pelo Planalto, Lula estaria rompendo o critério jurídico chamado "razoabilidade".