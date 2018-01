Alckmin acusa Lula de cometer crime eleitoral O candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, acusou hoje seu principal adversário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de cometer crime eleitoral ao usar ato público para pedir votos. Ele se referiu à participação de Lula, na quarta-feira, em evento em Contagem(MG). ?Houve crime eleitoral. Ele (Lula)pediu votos descaradamente. Falou literalmente que ?a história iria registrar, assegurar mais quatro anos para consolidar essa política(de programas sociais)?. Ao participar da convenção do PSDB em Boa Vista, que homologou a candidatura do governador Ottomar Pinto à reeleição, Alckmin rebateu as declarações do presidente Lula, em relação à possíveis mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). ?Antes de mudar a lei, é preciso aprender a respeitar as leis. Lula não as respeita e, agora, apenas arranja mais uma desculpa para não fazer o que prometeu. Muda as desculpas, mas não a sua atitude, de que deveria ser de mais trabalho?, rebateu o tucano. Em seguida, Alckmin também reclamou das propagandas que o governo federal tem feito em cadeia de rádio e TV e, nas quais, anuncia investimentos em São Paulo, em obras como o metrô e o rodoanel. ?Para o rodoanel, veio zero de dinheiro?, assegurou. ?É tudo propaganda enganosa?, reiterou.