Alckmin acompanhará Aécio Neves na Festa do Peão de Barretos

São Paulo - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), decidiu que irá, neste sábado (24), à tradicional Festa do Peão de Barretos, onde participará de um evento político com os prefeitos da região e com o senador e presidente nacional do PSDB, Aécio Neves (MG). Na noite desta sexta-feira (23), Aécio tem uma outra atividade política na região, em Ribeirão Preto, um jantar com prefeitos e dirigentes do partido. A expectativa dos tucanos com a presença do senador mineiro é grande. "Essa viagem será o marco zero da campanha de Aécio Neves à Presidência da República", disse Guilherme Ávila (PSDB), prefeito de Barretos.

Além de Aécio e Alckmin, o senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) e o presidente estadual do PSDB-SP, Duarte Nogueira, também estarão na 'queima do alho', evento gastronômico tradicional da festa do Peão de Barretos. O senador Aécio Neves terá agenda de candidato na região, além dos encontros com dirigentes do PSDB, visitará o Hospital do Câncer de Barretos. No próximo dia 29, o senador volta a São Paulo para participar de um encontro com a bancada de deputados estaduais do PSDB.

A movimentação do senador mineiro acontece no momento em que o ex-governador José Serra pressiona o PSDB pela realização de prévias para definir o candidato da legenda que disputará a eleição presidencial de 2014.