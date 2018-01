Alckmin acha que crise na segurança não abala sua candidatura O PSDB paulista não questiona a candidatura do governador Geraldo Alckmin, herdeiro da administração do falecido Mário Covas, de quem foi vice por dois mandatos, e nome natural para disputar a sucessão estadual. Nem a crise na área da segurança pública, com a escalada dos casos de seqüestros que culminou com o assassinato do prefeito Celso Daniel (Santo André-PT), gera incerteza sobre a escolha de Alckmin. O maior adversário tucano é a questão da segurança, admite o próprio Alckmin, que tenta distanciar o tema do cenário eleitoral. "Não estou preocupado com eleição e sim com a responsabilidade do governo, com a população", respondeu ao ser questionado s obre uma possível influência da crise na campanha eleitoral. "Nunca houve omissão do governo de São Paulo. Essa não é a primeira crise nem vai ser a última e o governo saberá enfrentá-las", completou Alckmin. O presidente regional do PSDB, deputado estadual Edson Aparecido concorda que o caso Celso Daniel é grave, teve repercussão negativa em âmbito nacional mas questiona o tamanho do estrago na candidatura de Alckmin no ninho tucano. "Não mudou em nada a estratégia do partido, ele é o candidato e não se cogita outro nome além do Alckmin. O que mudou é que hoje estamos concentrados em prestar solidariedade às ações de governo e ao governador", disse Aparecido. Para ele, além disso, o momento não é propício para a discussão do quadro eleitoral. "Não se deve tirar proveito político da morte brutal do prefeito Celso Daniel. Nós não vamos entrar em que qualquer tipo de provocação política", disse Aparecido. "Agora é hora de prestarmos solidariedade e enfrentar o desafio da criminalidade." Como já foi feito com a questão do rodoanel, a segurança será tema de encontro nesta quarta-feira, que reunirá o secretário da Segurança, Saulo de Castro, líderes e políticos do PSDB paulista para afinar o discurso do partido sobre o assunto.