Alckimin defende pedágios, mas admite novas avaliações O candidato do PSDB ao governo do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve hoje em Ibitinga (SP), onde respondeu a questionamentos sobre os pedágios nas estradas paulistas. Alckmin defendeu que o modelo de concessão trouxe grandes investimentos para o Estado, sem uso de dinheiro público. Segundo ele, isso possibilitou ao governo investir mais na educação, na saúde, no saneamento e na manutenção das rodovias e obras novas. "Aí, o governo pode recuperar 12 mil quilômetros de vicinais, que são os chamados caminho da produção. Já o caso específico que precisa ser avaliado, nós vamos avaliar caso a caso", afirmou.